Arturo N se entrega tras ataque que dejó un muerto en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La misma noche del pasado domingo en que ocurrió el ataque armado en una palapa de la Villa de Palaú, donde perdió la vida Enrique Godínez Silva, el presunto responsable, identificado como Arturo "N", se entregó voluntariamente tras las pesquisas realizadas por las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

Con la detención del indiciado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y judicializar el caso.

De acuerdo con la información disponible, una vez concluidas las investigaciones iniciales, el detenido será puesto a disposición de un juez de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar, en el mismo ataque, también resultó lesionado Raúl, quien recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. Tras recibir atención médica de emergencia fue trasladado a un hospital de la ciudad de Nueva Rosita.

El estado de salud del sobreviviente es reportado como reservado, por lo que permanece bajo observación médica mientras continúa su recuperación.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.