Detienen a barroterense por posesión de narcóticos

MINAS DE BARROTERÁN, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Efraín Fernando N., de 22 años de edad, con domicilio en calle Reforma número 321, en el barrio Tres de este mineral.
El joven fue judicializado luego del mandamiento girado por el juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila, con destacamento en el municipio de Sabinas.
La detención se realizó por el delito de posesión simple de narcóticos. El individuo fue detenido y consignado en primera instancia ante un agente del Ministerio Público de la Villa de Palaú.
El arresto ocurrió en calle Reforma, donde el imputado no opuso resistencia al momento de ser asegurado por los agentes.
Mediante estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la seguridad pública y el bienestar de las familias coahuilenses, especialmente en lo que respecta a temas de salud pública y prevención del delito.