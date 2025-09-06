Detienen a barroterense por posesión de narcóticos

MINAS DE BARROTERÁN, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Efraín Fernando N. , de 22 años de edad, con domicilio en calle Reforma número 321 , en el barrio Tres de este mineral.

El joven fue judicializado luego del mandamiento girado por el juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila , con destacamento en el municipio de Sabinas .

La detención se realizó por el delito de posesión simple de narcóticos . El individuo fue detenido y consignado en primera instancia ante un agente del Ministerio Público de la Villa de Palaú .

El arresto ocurrió en calle Reforma , donde el imputado no opuso resistencia al momento de ser asegurado por los agentes.