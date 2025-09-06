Presidenta de cabalgantes resulta herida por mordedura de caballo

SABINAS, COAH. – La presidenta de la Asociación de Cabalgantes del Estado de Coahuila, Sandra Edith Valenciana Guerra , fue víctima de la mordedura de un caballo que pasó a su lado cuando apenas iniciaba el recorrido de la edición número 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas .

El incidente, poco usual, ocurrió apenas unos metros después de que los contingentes partieran del Rancho San José , cuando un caballo que pasaba cerca le lanzó una mordida. La afectada calificó el hecho como algo normal , especialmente cuando los jinetes no conocen a sus caballos o son inexpertos .

A pesar de la mordida, Valenciana Guerra decidió continuar con el recorrido hasta el final, donde solicitó atención del personal de la Secretaría de Salud . Tras revisar la herida, los paramédicos realizaron una curación inicial y le recomendaron acudir con un médico para aplicar antibióticos y evitar una posible infección.

Aunque la herida fue considerable , la presidenta expresó su confianza en una pronta recuperación. Señaló que incidentes como este son comunes en las cabalgatas, especialmente cuando los participantes no están familiarizados con los caballos que montan o son novatos en la equitación.

Agradeció al personal de la Secretaría de Salud por su pronta respuesta y profesionalismo . Destacó que la Gran Cabalgata de Sabinas es un evento de gran relevancia en la región, donde la seguridad de los participantes es clave para garantizar su éxito .