Presidenta de cabalgantes resulta herida por mordedura de caballo

SABINAS, COAH. – La presidenta de la Asociación de Cabalgantes del Estado de Coahuila, Sandra Edith Valenciana Guerra, fue víctima de la mordedura de un caballo que pasó a su lado cuando apenas iniciaba el recorrido de la edición número 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas.
El incidente, poco usual, ocurrió apenas unos metros después de que los contingentes partieran del Rancho San José, cuando un caballo que pasaba cerca le lanzó una mordida. La afectada calificó el hecho como algo normal, especialmente cuando los jinetes no conocen a sus caballos o son inexpertos.
A pesar de la mordida, Valenciana Guerra decidió continuar con el recorrido hasta el final, donde solicitó atención del personal de la Secretaría de Salud. Tras revisar la herida, los paramédicos realizaron una curación inicial y le recomendaron acudir con un médico para aplicar antibióticos y evitar una posible infección.
Aunque la herida fue considerable, la presidenta expresó su confianza en una pronta recuperación. Señaló que incidentes como este son comunes en las cabalgatas, especialmente cuando los participantes no están familiarizados con los caballos que montan o son novatos en la equitación.
Agradeció al personal de la Secretaría de Salud por su pronta respuesta y profesionalismo. Destacó que la Gran Cabalgata de Sabinas es un evento de gran relevancia en la región, donde la seguridad de los participantes es clave para garantizar su éxito.
Sandra Edith Valenciana Guerra reiteró su pasión por los caballos y las cabalgatas, actividades en las que participa de manera regular en todo Coahuila. Dijo que no solo es un gusto personal, sino una verdadera forma de vida, y una actividad que puede disfrutarse en familia.