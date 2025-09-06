Realizarán Cecytec´s evento regional de Arte y Cultura

VILLA DE PALAÚ, COAH. – Con entusiasmo y dedicación, los estudiantes del plantel Cecytec "General Álvaro Obregón" se preparan para participar en el evento regional de arte y cultura, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas.
Esta actividad reunirá a jóvenes de diversos centros educativos en una jornada enfocada en fomentar el talento artístico y cultural entre la población estudiantil.
El maestro Fernando Ávalos Cárdenas, director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Palaú, informó que serán ocho los planteles que competirán en un total de 14 disciplinas.
Entre las categorías se encuentran canto, cuento corto, poesía, declamación, oratoria, ajedrez, escoltas, entre otras expresiones que permitirán a los estudiantes mostrar sus habilidades, creatividad y compromiso.
Cada disciplina tendrá un proceso de evaluación en el que se elegirá a un primer lugar, quien representará a su plantel en la siguiente etapa del concurso, ahora a nivel estatal.
Esta dinámica tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los participantes y brindarles una plataforma para continuar desarrollando su potencial artístico y cultural.
Los alumnos del Cecytec de Palaú se han inscrito en todas las categorías disponibles, demostrando su compromiso y entusiasmo por formar parte activa de este encuentro cultural.
La preparación incluye ensayos, asesorías y actividades extracurriculares, diseñadas para fortalecer su desempeño en cada disciplina, señaló el director.
Este evento regional no solo representa una oportunidad de competencia sana, sino también un espacio de convivencia, integración y aprendizaje entre jóvenes de distintas comunidades.
La participación del Cecytec "General Álvaro Obregón" reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando el arte y la cultura como pilares fundamentales dentro de su modelo educativo.