Realizarán Cecytec´s evento regional de Arte y Cultura

VILLA DE PALAÚ, COAH. – Con entusiasmo y dedicación, los estudiantes del plantel Cecytec "General Álvaro Obregón" se preparan para participar en el evento regional de arte y cultura , que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en la Villa de Agujita , municipio de Sabinas .

Esta actividad reunirá a jóvenes de diversos centros educativos en una jornada enfocada en fomentar el talento artístico y cultural entre la población estudiantil.

El maestro Fernando Ávalos Cárdenas , director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Palaú, informó que serán ocho los planteles que competirán en un total de 14 disciplinas .

Entre las categorías se encuentran canto, cuento corto, poesía, declamación, oratoria, ajedrez, escoltas , entre otras expresiones que permitirán a los estudiantes mostrar sus habilidades, creatividad y compromiso.

Cada disciplina tendrá un proceso de evaluación en el que se elegirá a un primer lugar , quien representará a su plantel en la siguiente etapa del concurso, ahora a nivel estatal .

Esta dinámica tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los participantes y brindarles una plataforma para continuar desarrollando su potencial artístico y cultural.

Los alumnos del Cecytec de Palaú se han inscrito en todas las categorías disponibles , demostrando su compromiso y entusiasmo por formar parte activa de este encuentro cultural.

La preparación incluye ensayos, asesorías y actividades extracurriculares , diseñadas para fortalecer su desempeño en cada disciplina, señaló el director.

Este evento regional no solo representa una oportunidad de competencia sana , sino también un espacio de convivencia, integración y aprendizaje entre jóvenes de distintas comunidades.