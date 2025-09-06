Gobernador Manolo Jiménez disfruta de la cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH. – El gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se mostró emocionado y contento durante su participación en la Gran Cabalgata de Sabinas, que se llevó a cabo con gran éxito y contó con la presencia de miles de cabalgantes y familias.
"Estamos muy contentos de estar aquí en Sabinas con miles de cabalgantes y familias, en esta que sin duda es la cabalgata más grande de México", expresó el gobernador.
Jiménez Salinas destacó la importancia de preservar las tradiciones norteñas y de disfrutar de la paz y tranquilidad que se vive en la región.
También reconoció la comunidad y el trabajo en equipo que se realizó para que la Gran Cabalgata de Sabinas fuera un éxito. "Este evento es un gran ejemplo de coordinación, de trabajo en equipo, y de que cuando se suma el esfuerzo, siempre se logran mejores resultados", afirmó.
El mandatario agradeció al alcalde Chano Díaz y a su equipo, así como al comité organizador y al gobierno del estado, por su participación y apoyo en la realización de este evento.
La Gran Cabalgata de Sabinas es una tradición profundamente arraigada en la región carbonífera, como lo demostró la participación de más de 50,000 espectadores, entre cabalgantes y familias. "No hay nada más bonito que ver a nuestra gente feliz, disfrutando y gozando", concluyó el gobernador.
Gracias al trabajo conjunto y a la excelente coordinación entre autoridades estatales y municipales, la Gran Cabalgata de Sabinas fue un éxito rotundo, consolidándose como un evento emblemático que fortalece el orgullo y la identidad del norte de Coahuila.