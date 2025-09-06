Gobernador Manolo Jiménez disfruta de la cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH. – El gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se mostró emocionado y contento durante su participación en la Gran Cabalgata de Sabinas , que se llevó a cabo con gran éxito y contó con la presencia de miles de cabalgantes y familias.

"Estamos muy contentos de estar aquí en Sabinas con miles de cabalgantes y familias, en esta que sin duda es la cabalgata más grande de México", expresó el gobernador.

Jiménez Salinas destacó la importancia de preservar las tradiciones norteñas y de disfrutar de la paz y tranquilidad que se vive en la región.

También reconoció la comunidad y el trabajo en equipo que se realizó para que la Gran Cabalgata de Sabinas fuera un éxito. "Este evento es un gran ejemplo de coordinación, de trabajo en equipo, y de que cuando se suma el esfuerzo, siempre se logran mejores resultados", afirmó.

El mandatario agradeció al alcalde Chano Díaz y a su equipo, así como al comité organizador y al gobierno del estado, por su participación y apoyo en la realización de este evento.

La Gran Cabalgata de Sabinas es una tradición profundamente arraigada en la región carbonífera , como lo demostró la participación de más de 50,000 espectadores , entre cabalgantes y familias. "No hay nada más bonito que ver a nuestra gente feliz, disfrutando y gozando", concluyó el gobernador.