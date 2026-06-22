José Luis N resulta gravemente herido tras disparo en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre identificado como José Luis N, de 39 años, resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego durante la madrugada de este lunes en el barrio La Casa Azul. Horas después, autoridades lograron la captura del presunto responsable.

Los hechos ocurrieron a la altura de las calles Victoria y Aviñas, donde la víctima fue lesionada por arma de fuego. Tras la agresión, familiares lo trasladaron a la Clínica 25 de esta ciudad y posteriormente fue canalizado a la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Palaú, donde permanece bajo atención médica especializada.

Tras recibir el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, iniciaron las investigaciones correspondientes y desplegaron un operativo que permitió la detención del presunto agresor, identificado como Fernando N.

El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las indagatorias. La Fiscalía informó que el caso fue atendido bajo instrucciones directas del Fiscal General del Estado, mientras que la víctima recibió atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

De manera coordinada, corporaciones de los tres órdenes de gobierno realizaron labores de investigación y búsqueda de testigos, acciones que fortalecieron las indagatorias y permitieron identificar y detener a una persona presuntamente relacionada con los hechos.

Las autoridades reiteraron que en Coahuila se mantiene una política de cero tolerancia contra quienes cometan o intenten cometer delitos, en apego a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Asimismo, señalaron que este operativo forma parte de las acciones permanentes de seguridad en la Región Carbonífera, con el objetivo de preservar la tranquilidad de la población y garantizar la aplicación de la ley.