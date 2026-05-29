Estudiante de Cecytec herido en riña se recupera tras cirugía

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El joven estudiante del plantel Cecytec que resultó herido con arma blanca durante una riña en la colonia Obrera de esta villa y a quien le incrustaron un cuchillo en el abdomen, se recupera de la lesión que le infirieron tras una cirugía quirúrgica.

Por fortuna, el afectado fue trasladado al Hospital General de Zona del IMSS, clínica 27, donde fue sometido a una operación, reportándolo estable por parte de los médicos del nosocomio.

De acuerdo con las autoridades, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento de los hechos tras el ingreso del lesionado a la sala de urgencias. La rápida atención médica permitió que el joven se encuentre fuera de peligro.

El incidente ocurrió momentos después de que el alumno saliera del centro educativo, derivando en una riña entre jóvenes de la colonia Obrera. La situación generó alarma entre vecinos y familiares, quienes solicitaron la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad.

En una acción coordinada, la Policía Municipal y la Policía Estatal de Coahuila lograron detener a cinco menores de edad, entre ellos el probable responsable de haber lesionado a la víctima.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

Hasta el último reporte médico, el estudiante permanece estable, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.