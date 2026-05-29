Reactivan mina Zapalinamé: 60 empleos para Ejido Santa María

EJIDO SANTA MARÍA, COAH.- La mina Zapalinamé, anteriormente conocida como MINSA y hoy reactivada mediante la razón social Minera Carbonífera El Sol, reanudó sus actividades en este ejido, ofreciendo cerca de 60 empleos a los habitantes locales.

El comisariado ejidal Mario Ayala Alvarado informó que este acuerdo representa un avance significativo para la economía de dicho poblado, tras meses de negociaciones con la empresa.

Explicó que las pláticas con representantes de la minera se extendieron por alrededor de nueve meses, en los que los ejidatarios exigieron un pago justo por cada tonelada de carbón extraída.

Señaló que durante más de dos décadas se había explotado el mineral sin que los pobladores recibieran una contraprestación adecuada, lo que motivó la búsqueda de mejores condiciones laborales y económicas.

El acuerdo alcanzado contempla un incremento en la cuota por el paso de servidumbre y por la extracción de carbón, además de otros beneficios que fortalecen la relación entre la empresa y la comunidad.

Con ello, se busca garantizar que la actividad minera se traduzca en un desarrollo más equitativo y sostenible para los habitantes no solamente del ejido sino de toda la Región Carbonífera, puesto que la mina genera actualmente cerca de 400 empleos.

El comisariado del ejido Santa María destacó que desde hace un mes se ha dado continuidad a las operaciones bajo las nuevas condiciones pactadas, lo que ha permitido que los trabajadores y sus familias resulten beneficiados.

Asimismo, se modificó el contrato por tres años más, con la posibilidad de renovarlo posteriormente, lo que brinda mayor certeza a los ejidatarios y sus familias.

Finalmente, Ayala Alvarado subrayó que este acuerdo marca un precedente positivo en la relación entre la comunidad y la empresa minera, pues además de generar empleos, asegura un trato más justo para quienes han sido parte fundamental en la explotación del carbón de la región.