Héctor Miguel García Falcón presenta propuestas para el sector salud en Monclova

GACHUPÍN FORTALECE SU COMPROMISO CON EL SECTOR SALUD Y LAS FAMILIAS DEL DISTRITO 06

Monclova, Coahuila.- En un encuentro lleno de unidad, compromiso y cercanía con la gente, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" sostuvo una importante reunión en la ciudad de Monclova junto a trabajadoras y trabajadores del Sector Salud, acompañado por Cristy Amezcua y Esra Cavazos, reafirmando su compromiso de seguir construyendo un mejor futuro para las familias del Distrito 06.

Durante esta convivencia, Gachupín reconoció el esfuerzo, la entrega y la vocación de quienes diariamente trabajan por el bienestar de la ciudadanía, especialmente del personal médico, de enfermería, administrativo y operativo que representa una pieza fundamental para el desarrollo de Coahuila.

"El Sector Salud representa la fortaleza humana de nuestro estado. Son mujeres y hombres que todos los días dan su máximo esfuerzo para cuidar a nuestra gente, y desde el Congreso tendrán un aliado que impulsará mejores condiciones, más apoyo y una gestión permanente para fortalecer los servicios de salud en toda la región", expresó.

El candidato destacó que una de sus principales propuestas será impulsar más recursos para infraestructura médica, abastecimiento de medicamentos, fortalecimiento de hospitales y centros de salud, así como mejores oportunidades para jóvenes profesionistas y personal del área médica.

Asimismo, reiteró que dentro de sus ejes de trabajo se encuentran el fortalecimiento de la seguridad, el impulso al emprendimiento y al empleo, el respaldo a las mujeres, el apoyo a la educación, así como la gestión de obras y programas que beneficien directamente a las familias de los municipios que integran el Distrito 06.

Gachupín señaló que la campaña ha sido cercana a la ciudadanía, escuchando cada petición e inquietud de la gente en colonias, ejidos y comunidades, comprometiéndose a convertir esas necesidades en resultados concretos.

"Vamos a seguir trabajando con fuerza, cercanía y compromiso. Este proyecto es de la gente y para la gente. Este próximo 7 de junio vamos juntos rumbo a la victoria para seguir construyendo un Coahuila fuerte, seguro y con oportunidades para todos", finalizó.