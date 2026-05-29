Brigadas de SENASICA vacunan ganado en Múzquiz

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- En el municipio de Múzquiz, las brigadas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) han aplicado vacunas a más de seis mil cabezas de ganado, tras la detección de un caso de gusano barrenador en la región.

La medida busca prevenir la propagación de esta plaga que afecta gravemente la salud animal y la producción ganadera en varios estados de la república.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, informó que, las brigadas se han desplazado por diversas comunidades rurales, iniciando en los ejidos Cuarterones y Morelos, continuando en El Moral, posteriormente en Los Negros, y más recientemente en el ejido Múzquiz.

Para este fin de semana se tiene programada la vacunación en La Cuchilla, mientras que el martes y miércoles se atenderá al ejido Palaú, siguiendo un plan de cobertura total.

Durante las supervisiones realizadas, Gómez Camacho precisó que los posibles casos detectados han resultado negativos, lo que representa un alivio para los productores locales.

Sin embargo, subrayó la importancia de mantener la vigilancia constante y atender cualquier herida o lesión en el ganado para evitar riesgos de infestación.

El comisariado del Ejido La Cuchilla, recomendó a sus compañeros prestar especial atención a los ombligos de los becerros y aplicar tratamientos preventivos como la hibermectrina al 3.5 por ciento en caso de lesiones.

"Es fundamental no bajar la guardia y actuar de inmediato ante cualquier síntoma", señaló.

Finalmente, destacó que en Múzquiz existe una gran preocupación por la sanidad animal, lo que ha permitido que las brigadas trabajen con el respaldo de los productores.

"Aquí no hay apatía, al contrario, todos estamos comprometidos en proteger nuestro ganado", concluyó Gómez Camacho, añadiendo que están sujetos a las indicaciones que brinde la Secretaría de Desarrollo Rural.