Ex trabajador de Mimosa celebra nuevas oportunidades laborales

NUEVA ROSITA, COAH.- Vicente Mendoza Ruiz, quien laboró durante muchos años en las empresas MIMOSA y MICARE, expresó su agradecimiento a las autoridades de la Secretaría del Trabajo por impulsar la llegada de compañías que realizan jornadas de reclutamiento en la Región Carbonífera.

Consideró el ciudadano que, estas acciones son vitales para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa la zona.

El ex trabajador recordó que en su etapa laboral se desempeñó como técnico electricista, además de operar maquinaria en la frente larga y dar mantenimiento a los equipos.

Subrayó que, la experiencia adquirida le permite valorar la importancia de que nuevas empresas generen empleo en la Región Carbonífera.

Mendoza Ruiz señaló que, atraer compañías a la Carbonífera es fundamental, ya que actualmente la carestía afecta a muchas familias. "Uno sigue buscando oportunidades de empleo, pero también sabemos que existen muchos jóvenes que quieren trabajar y hoy aquí está la oportunidad", comentó.

El entrevistado lamentó que las instalaciones de empresas que en su momento fueron pilares de la economía local hoy se encuentren en ruinas y abandonadas. Sin embargo, destacó que la llegada de nuevas opciones laborales como FRISCO representa esperanza para la población.

"En MIMOSA trabajé 14 años y observar hoy las empresas en esta región en ruinas da tristeza, pero hay que seguir adelante", concluyó Mendoza Ruiz, confiando en que las jornadas de reclutamiento abrirán un nuevo capítulo para la comunidad de la Carbonífera.