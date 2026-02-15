Nueva Rosita: Develan Plaza Guadalupe Estrada en honor a su legado

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En un emotivo acto lleno de orgullo comunitario, este sábado se llevó a cabo la develación de la placa y el nombramiento oficial de la ahora Plaza Guadalupe Estrada Chávez, ubicada en la colonia Zaragoza de Nueva Rosita, en honor a la vida, obra y legado de una mujer que ha sido pilar en la construcción del tejido social de este sector.

Durante el evento, se realizó la lectura de la semblanza de vida de la señora Guadalupe Estrada Chávez, a cargo de su hija, la C. Ana María García Estrada, quien recordó que este espacio es reflejo de la generosidad, fuerza y tenacidad de quien con sus propias manos sembró no solo árboles que hoy brindan sombra y oxígeno, sino también esperanza, unión y sentido de pertenencia entre vecinos.

Doña Lupe —como es conocida con cariño— ha sido una mujer de temple y corazón cálido que transformó la manera en que la comunidad convive y se apoya, enseñando que servir a los demás es la acción más grande de amor. Su liderazgo inspiró a mujeres y hombres a participar, construir y soñar por un mejor entorno para sus familias, dejando una huella que hoy permanece viva en cada rincón de esta plaza y en quienes la disfrutan diariamente.

Posteriormente, se dio lectura a su biografía, destacando que Guadalupe Estrada Chávez nació el 18 de octubre de 1936 en Nueva Rosita, Coahuila. Desde joven mostró un fuerte sentido de compromiso social que la llevó a integrarse a diversas actividades comunitarias junto a un grupo de mujeres que trabajaron en favor del bienestar de las familias mineras.

Fue en 1963 cuando se estableció en la colonia Zaragoza, donde años más tarde, en 1998, impulsó uno de los proyectos más importantes de su vida: la recuperación de un terreno baldío para convertirlo en un espacio público destinado a la convivencia familiar y al sano desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Gracias a su determinación, realizó las gestiones necesarias ante el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para lograr la donación del terreno. Con el apoyo de vecinas del sector, encabezó los trabajos de limpieza, reforestación e instalación de alumbrado público, mobiliario, juegos infantiles y la cancha de básquetbol que hoy es punto de encuentro para la comunidad.

En representación de las y los jóvenes del sector, Rogelio Hernández Martínez, usuario frecuente de este espacio, agradeció el legado de la homenajeada, destacando que esta plaza representa un lugar donde se fomenta la cooperación, el apoyo mutuo y el compromiso entre vecinos.

"Soy un joven adulto que practica baloncesto junto con otros jóvenes y adultos que acuden a este espacio para convivir, hacer deporte y pasar momentos agradables. La cooperación es un valor que he podido desarrollar gracias a este centro recreativo y a la práctica del deporte. Este espacio nos permite mejorar nuestro bienestar colectivo e individual, además de contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica y segura", expresó.

Finalmente, el alcalde Óscar Ríos Ramírez reconoció el gran legado de la señora Guadalupe Estrada Chávez, subrayando la importancia de realizar este tipo de reconocimientos en vida a quienes han trabajado por el bienestar de su comunidad.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar mejorando las condiciones de este espacio público, recordando que recientemente se instalaron luminarias LED y destacando el respaldo del Cabildo en pleno para la aprobación de la propuesta presentada por la familia para imponer el nombre de esta distinguida mujer a la plaza de la colonia Zaragoza.

En este significativo evento acompañaron al alcalde el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; el regidor Jesús Arnoldo Guiñaga Morín; la regidora Adriana Hernández; así como regidores, directores, familiares de la homenajeada y la comunidad en general de este sector.

Con este acto, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de reconocer a quienes, con acciones, han contribuido a la construcción de una mejor comunidad para todas y todos.