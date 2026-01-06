Laura Jiménez celebra el Día de Reyes con abuelitos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de la celebración del Día de Reyes, la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, visitó el Asilo de Ancianos "San Judas Tadeo" para convivir con los abuelitos y abuelitas y, compartir con ellos la tradicional Rosca de Reyes, en un gesto de cercanía y solidaridad con uno de los sectores más vulnerables de la comunidad.

Durante su visita, la edil expresó la importancia de brindar afecto y atención a quienes más lo necesitan. "En este día tan especial es importante compartir con las personas más vulnerables, es algo que nos llena el corazón porque creo que todos debemos compartir algo, mucho o poco de lo que tengamos. Esto es parte del cariño que se tiene hacia todos los seres humanos", señaló Jiménez Gutiérrez.

La alcaldesa también destacó el valor de inculcar en las nuevas generaciones el espíritu de generosidad y empatía. "Es importante enseñar a nuestros hijos y a nuestros niños que siempre debemos compartir o tender la mano a quien más lo necesita o a quien está vulnerable", agregó, haciendo un llamado a fortalecer los lazos comunitarios desde el hogar.

Además de su visita al asilo, la presidenta municipal anunció que acudiría a saludar y reconocer la labor del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Múzquiz, así como del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", como muestra de agradecimiento por su compromiso y entrega en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Estas acciones forman parte de una serie de actividades impulsadas por la administración municipal para fomentar la inclusión, el respeto y la solidaridad, especialmente en fechas significativas como el Día de Reyes, que invitan a la reflexión y al fortalecimiento del tejido social.