Reabren el Parque La Cascada en Melchor Múzquiz: celebran el Día Mundial del Agua

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Todo está listo para la gran reapertura del Parque Recreativo La Cascada, este domingo al celebrar el Día Mundial del Agua, expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Con el objetivo de brindar espacios dignos y seguros para la convivencia familiar, el Gobierno Municipal realizó con anticipación trabajos de mantenimiento y rehabilitación en dichas instalaciones.

Dentro de las acciones realizadas, destacan trabajos de pintura general, limpieza en áreas verdes, remoción de maleza, encalado de árboles, pintura en la cancha de frontón, así como la rehabilitación de baños.

De igual manera, se llevó a cabo la rehabilitación y pintura de las albercas, además de la activación de un pozo para su llenado, incluyendo la instalación de una bomba que permitirá dar continuidad al suministro de agua.

También se realizaron trabajos en el área de palapas de la cascada y otras áreas del parque, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones para el disfrute de las familias.

Como parte de la reapertura, se llevará a cabo una carrera atlética a partir de las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida el arco de bienvenida y como meta las instalaciones del parque recreativo La Cascada.

Se premiará a los dos primeros lugares de cada categoría y se entregarán medallas a los participantes. Posteriormente, a partir de la 1:00 de la tarde, se contará con baile y la presentación de diversos grupos musicales.

El Gobierno Municipal invita a toda la ciudadanía a ser parte de este evento totalmente gratuito y 100% familiar, celebrando juntos la reapertura de este importante espacio recreativo.