Autoridades de Sabinas advierten a empresa procesadora de aguacate por olores

SABINAS, COAH.- Un ultimátum lanzaron autoridades locales a la empresa procesadora de hueso de aguacate instalada en el antiguo complejo de ECCSA, luego de las constantes denuncias ciudadanas por los pestilentes olores y el derrame de aguas provenientes de sus operaciones.

Ante la problemática registrada desde hace tiempo, se advirtió que, de no corregirse las irregularidades detectadas, la empresa será objeto de sanciones administrativas e incluso de la clausura de sus instalaciones.

Las quejas de los habitantes se han mantenido de forma constante, principalmente por las afectaciones que generan los malos olores y los escurrimientos registrados en el área donde opera la procesadora.

Debido a ello, la prioridad es proteger la salud de la población de quienes habitan colonias como La Atenas I y II, El Consuelo, Riva Palacio, La San Antonio, etc. y garantizar que las actividades industriales se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente.

Direcciones como Protección Civil, salud ambiental y ecología, se avocarán a las acciones pertinentes para que la empresa atienda los señalamientos y realice las acciones necesarias a fin de eliminar las causas que originan las molestias denunciadas por los vecinos.

Mientras tanto, se dará seguimiento al caso y se verificará el cumplimiento de las medidas correctivas, advirtiendo que, de persistir las irregularidades, procederán con las sanciones correspondientes, incluida la clausura del establecimiento.

Como se recordará fue el pasado fin de semana cuando una ama de casa, exigió al alcalde Chano Díaz actuar al respecto como autoridad y preocuparse más por el bienestar de los pobladores que votaron por él para llegar a donde hoy está.

La dama retó al edil a que acudiera al fraccionamiento donde se encuentra la procesadora, permaneciendo ahí aguantando los malos olores tal y como soportan los habitantes de varios barrios y colonias.