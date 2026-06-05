La Fiscalía asegura que no hay intimidación electoral en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, que representa el licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que, en esta cuenca no se han registrado casos de intimidación electoral, a diferencia de lo ocurrido en municipios como Monclova, Saltillo y Matamoros.

El delegado Diego Garduño Guzmán destacó que, aunque no existen reportes en la región, se mantienen activas las acciones de prevención y vigilancia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante cualquier hecho delictivo que pudiera derivar en intimidación electoral.

Contrario a esta cuenca, en otras regiones del Estado de Coahuila, se han recibido más de 15 denuncias por este tipo de actos, de las cuales han derivado hasta el momento en dos órdenes de aprehensión.

Lo anterior, luego de que los denunciantes manifestaran que, al amanecer del día viernes para el sábado 30 de mayo del presente año, localizaran en sus domicilios documentos apócrifos que, aparentemente eran notificaciones oficiales por parte de autoridades federales.

En su momento se dio a conocer que, todas las querellas fueron recibidas y turnadas de manera inmediata a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con el objetivo de dar seguimiento puntual y garantizar que se sancione cualquier conducta que atente contra la democracia.

Tocante a la Región Carbonífera, destacó por su parte el delegado que, continuarán con los operativos de prevención y vigilancia, reforzando la coordinación entre corporaciones policiacas y ministeriales para asegurar que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y respeto a la legalidad.