El padre Mariano Carrillo destaca la importancia de las prácticas cuaresmales en Sabinas

La asistencia a la misa del miércoles de ceniza refleja el compromiso de la comunidad con su fe.

Por Carlos Macias - 18 febrero, 2026 - 07:31 p.m.
      SABINAS, COAH.- El padre Mariano Carrillo Alba, de la parroquia de San Francisco de Asís, invitó a la comunidad a vivir la Cuaresma con intensidad y a prepararse para celebrar el misterio más grande de la fe cristiana: la resurrección del Señor Jesús.

      "La Cuaresma es un tiempo fuerte que Dios nos ofrece para prepararnos a celebrar el misterio más grande de nuestra fe. Es un tiempo para mejorar nuestra relación con Dios y con los demás, y para acercarnos a la reconciliación y a la oración", dijo el padre Carrillo Alba.

      El sacerdote destacó la importancia de las prácticas cuaresmales, como la oración intensificada, la confesión, las obras de misericordia, el ayuno y la abstinencia. "Estas prácticas nos ayudan a vivir la Cuaresma de la mejor manera y a prepararnos para la Semana Santa", agregó.

      El sacerdote invitó a los fieles a participar en retiros y pláticas cuaresmales, y a hacer de los viernes de Cuaresma días de ayuno y abstinencia. "Sería bueno que los viernes de Cuaresma los tuviéramos como días de ayuno y de abstinencia", dijo.

       

      El padre Carrillo Alba expresó su alegría por la asistencia de los fieles a la misa del miércoles de ceniza y los invitó a seguir adelante en su camino de fe. "Bendito Dios que la gente tiene ese acercamiento consciente de que cada vez debemos de ser mejores hijos de Dios y mejores hermanos", concluyó.

