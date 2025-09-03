Coordinación de autoridades resulta en detención por metanfetamina en Múzquiz

Una persona detenida, el decomiso de metanfetamina y vehículos asegurados, fue el resultado de 2 cateos realizados en la cabecera municipal del Municipio de Múzquiz, como parte de un operativo conjunto entre corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

Con este, suman ya 35 cateos efectuados en esta ciudad, en el marco de las acciones para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en la Región Carbonífera.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que durante las diligencias se logró el decomiso de metanfetamina, además de varios vehículos.

La autoridad, señaló que, estos aseguramientos permitirán ampliar las líneas de investigación en las carpetas abiertas por la autoridad ministerial.

Garduño Guzmán subrayó la importancia de la coordinación entre el Ejército Mexicano, el Gobierno del Estado y el Municipio para llevar a cabo este tipo de operativos.

"Dichas acciones requieren del esfuerzo conjunto de todas las instituciones para garantizar resultados efectivos y proteger a la ciudadanía", expresó el delegado.

El primer cateo se realizó en el barrio El Porvenir la noche del pasado martes, cerca de las 22:00 horas, donde no se registraron detenciones. Sin embargo, en el segundo operativo, llevado a cabo en la colonia Nogalera, se logró el arresto de un individuo y el decomiso de sustancias ilícitas, lo que representa un avance significativo en la lucha contra el narcomenudeo en la zona.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la cultura de la denuncia ciudadana es clave para el éxito de estos operativos. El gobernador del estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, ha enfatizado que estas acciones se realizan pensando en las familias, en los hijos e hijas, en los padres y madres, con el objetivo de brindarles entornos seguros y tranquilos.