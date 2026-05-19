Youth Violence ofrece conferencias gratuitas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fundación Youth Violence Conflict Resolutión Seminar, -Restaurando Vidas- con integrantes provenientes de la Unión Americana, arribaron al municipio de Múzquiz con el propósito de brindar conferencias gratuitas a la comunidad en general.

El evento se llevará a cabo este próximo sábado en las instalaciones de la Casa de la Cultura "Capitán Miguel de la Garza Falcón", expresaron Abdiel Israel e Isakar Israel, ambos, representantes de la organización.

Explicaron que, desde hace años trabajan en la prevención de la violencia juvenil, con la intención de abordar temas relacionados con la juventud y disminuir la violencia en todo el mundo. "Contamos con recursos de apoyo para enseñar cómo manejar el carácter, cómo tomar el camino de la amistad y también dialogamos con personas que enfrentan problemas de adicciones y alcoholismo", señalaron.

Abdiel, quien colabora desde hace 18 años en la fundación establecida en Tijuana, y su compañero Isakar, con 12 años de trabajo en Carolina del Norte, destacaron que su motivación surge de la gran necesidad de ayuda que observan en las personas, recordando que, inicialmente, emprendieron esta Fundación en Nueva York y actualmente sus acciones se han extendido a diferentes partes del mundo.

Los instructores subrayaron que, el mayor reto es llegar a las personas y cambiar sus vidas, brindándoles palabras de aliento y fe. Además, mencionaron que a través de sus escuelas también promueven el cuidado del medio ambiente y que, en el caso de jóvenes anexados en centros de rehabilitación, buscan llevarles esperanza y demostrarles que con voluntad pueden transformar sus vidas para bien.

Finalmente, agregaron que también cuentan con grupos de mujeres denominados "Las Mujeres de Sara", quienes abordan temas específicos con las féminas. Reconocieron que las principales problemáticas detectadas son el bullying y las drogas, siendo estas últimas las más difíciles de superar por sus efectos químicos en el cerebro.

Sin embargo, compartieron testimonios de jóvenes que lograron salir adelante, recuperar a sus familias y construir una vida estable, como ejemplos en Ecuador y Monterrey, Nuevo León. Por lo anterior, hicieron extensiva la invitación a la comunidad en general para asistir a la conferencia que habrán de brindar en la Casa de la Cultura del Pueblo Mágico de Múzquiz en punto de las 10:00 de la mañana de este próximo sábado 23 de mayo.