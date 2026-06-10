David Mussi Garza celebra triunfo de Claudia Garza en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente del Comité Municipal del PRI en Sabinas, Dr. David Mussi Garza, expresó que la ciudadanía del Distrito 03 favoreció a la candidata Claudia Garza durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, gracias a las propuestas de campaña presentadas a la ciudadanía y al acercamiento directo con la población.

Mussi Garza destacó que la elección se caracterizó por una alta participación ciudadana, lo que fortaleció el proceso democrático y permitió que el partido obtuviera un resultado contundente en las urnas. "Fue una votación muy grande y más para el PRI que fue favorecido con el triunfo", expresó.

El dirigente reconoció el esfuerzo de la candidata y de todo el equipo de trabajo, quienes, dijo, se desempeñaron con responsabilidad y compromiso durante la campaña. "Nuestra candidata hizo un gran trabajo, se merecía este resultado y así también todo el equipo del PRI que se portó a la altura", afirmó.

Asimismo, celebró que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto de manera libre y en un ambiente familiar, lo que consideró un reflejo del compromiso social con la democracia. Señaló que este comportamiento fortalece la confianza en las instituciones y en los procesos electorales.

Finalmente, Mussi Garza resaltó el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como el primer priista del estado. Destacó que su gestión ha priorizado la seguridad y la calidad de vida de los coahuilenses, lo que, aseguró, ha sido reconocido y correspondido por la población en las urnas.