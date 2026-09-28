DIF Coahuila entrega apoyos a personas con discapacidad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah. - El Gobierno de Coahuila y el DIF Coahuila fortalecen la atención a personas con discapacidad en la Región Carbonífera mediante el programa "Veamos la Discapacidad", con el propósito de mejorar su calidad de vida, inclusión y autonomía.

Durante una ceremonia realizada en San Juan de Sabinas, se entregaron diversos aparatos ortopédicos a personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad y desarrollar sus actividades cotidianas con mayor independencia, entre ellos sillas de ruedas, bastones y sillas para ducha.

La coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera, Laura Pérez Castro, destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para atender las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas.

Señaló que el programa también contempla apoyos económicos de 10 mil pesos mensuales para personas con discapacidad y aseguró que quienes realizaron su registro fueron atendidos, con el objetivo de que ninguna persona que requiera este respaldo quede fuera.

Explicó que estos recursos pueden destinarse a necesidades específicas como ropa especial, cobertores, almohadas, alimentación y dietas especiales, así como otros artículos requeridos por personas que permanecen en cama o necesitan cuidados permanentes.

Añadió que continúan abiertas las gestiones para quienes requieren aparatos ortopédicos y que incluso se brinda acompañamiento cuando no cuentan con dictamen médico para facilitar la valoración correspondiente.

En la Región Carbonífera se contempla atender aproximadamente a 50 beneficiarios por municipio mediante aparatos ortopédicos, mientras que más de 100 personas de la región han sido beneficiadas con aparatos auditivos.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Óscar Ríos Ramírez, la presidenta honoraria del DIF municipal, Karina Ríos Ornelas, y funcionarios municipales, además de que el DIF Coahuila mantiene otros programas de apoyo, como becas económicas y esquemas alimentarios para adultos mayores y estudiantes de educación primaria.