DIF Coahuila brinda terapias gratuitas en San Juan de Sabinas

Desde los primeros días del año se anunció que los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en San Juan de Sabinas serían totalmente gratuitos, reafirmando el compromiso con la salud y bienestar de la población.

Actualmente, la unidad atiende a más de 10 personas diariamente, quienes reciben terapias físicas y atención especializada de acuerdo con sus necesidades. La UBR cuenta con cuatro fisioterapeutas certificados que brindan tratamiento en casos como parálisis facial, Síndrome de Guillain-Barré, terapia con parafina, hidroterapia, secuelas de cirugía de columna vertebral, lesiones de hombro congelado, neuropatía diabética, parálisis cerebral infantil, rehabilitación de rodilla, nervio ciático, entre otras.

Acciones de la autoridad

Estos servicios se ofrecen de manera gratuita gracias al fortalecimiento del DIF Coahuila, que preside la Ing. Liliana Salinas Valdés, así como al respaldo del Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quienes han impulsado la entrega de equipamiento y personal capacitado para garantizar una atención de calidad.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, invitó a la ciudadanía a acercarse a la unidad en caso de requerir atención. "Este trabajo se realiza con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, para que puedan recibir los ejercicios y terapias que necesitan sin pagar el alto costo que regularmente tienen este tipo de servicios", destacó.

Impacto en la comunidad

El DIF San Juan de Sabinas a través de la UBR continúa transformando vidas y fortaleciendo la salud de las familias del municipio.