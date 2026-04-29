DIF entrega despensas a adultos mayores en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En este municipio se llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios, informó la doctora Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del DIF.

La acción forma parte de un programa destinado a respaldar a los adultos mayores que se desempeñan como empacadores en negocios diversos de la región Carbonífera.

De acuerdo con la funcionaria, a nivel regional, se distribuyen un total de 231 despensas entre los beneficiarios de distintos municipios. La medida busca contribuir a la seguridad alimentaria de este sector de la población, que en muchos casos depende de estas labores para complementar sus ingresos.

En el desglose de apoyos, se informó que 64 despensas fueron entregadas en Melchor Múzquiz, mientras que 17 más corresponden a Minas de Barroterán.

Por su parte, el municipio de San Juan de Sabinas recibió el pasado martes, 93 paquetes alimentarios, lo que refleja el alcance regional del programa.

La doctora Habib Castillo destacó que, estas acciones forman parte del compromiso del DIF con los grupos vulnerables, especialmente con los adultos mayores que continúan activos en la vida laboral.

Subrayó que, la entrega de despensas no solo representa un apoyo material, sino también un reconocimiento a su esfuerzo diario aunado a todo lo que han trabajado.

Finalmente, se reiteró que el DIF continuará implementando programas similares en la Región Carbonífera, con el objetivo de fortalecer la atención social y garantizar que los adultos mayores cuenten con respaldo institucional en sus necesidades básicas.