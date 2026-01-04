José Ponce Sánchez informa sobre la seguridad en Múzquiz: saldo blanco en diciembre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal informó que los índices delictivos en el municipio registraron una notable disminución durante el año 2025, de acuerdo con las estadísticas más recientes.

Esta tendencia positiva ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos entre autoridades locales, estatales y federales.

José Ponce Sánchez, director de la corporación, destacó que, aunque el proceso ha sido complejo, la colaboración con el Gobierno del Estado y en sí, los tres órdenes de gobierno, ha sido clave para reducir delitos como robos, lesiones y riñas. "La coordinación ha sido fundamental para lograr estos resultados", afirmó.

El funcionario subrayó que el respaldo de corporaciones como la Policía Civil de Coahuila (PCC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, así como de la Agencia de Investigación Criminal, ha permitido mantener el orden y la tranquilidad en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Durante la temporada decembrina, las autoridades reportaron un saldo blanco. Ponce Sánchez explicó que se mantuvo una vigilancia constante y se atendieron de inmediato los reportes ciudadanos, aunque aclaró que ninguno de ellos fue de alto impacto. "Estuvimos atentos a cada folio emitido por la ciudadanía", señaló.

Finalmente, mencionó que, si bien se recibieron algunos reportes relacionados con presuntos disparos de arma de fuego, al acudir a los sitios señalados no se encontraron indicios que confirmaran tales hechos.

Dado lo anterior, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de todos los habitantes del municipio de Múzquiz.