Docentes acatarán indicaciones de SEP

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Autoridades educativas de nivel primaria en Coahuila, esperan indicaciones de la Secretaría de Educación en el tema de los libros de texto gratuito.

“Se emitió un comunicado a través del cual nos mencionan que están haciendo observaciones en torno a la distribución de los libros de texto, obviamente respetando la opinión de todos pues es acervo abierto a toda la comunidad”, expresó el Profesor Juan Luis Garza Moreno, director de la escuela primaria Benito Juárez del Ejido La Cuchilla.

Indicó que, en toda la estructura educativa menos de nivel básico, esperan las instrucciones adecuadas del Estado de Coahuila argumentando que en dicho plantel cuentan con 192 alumnos.

Agregó que ahí esperan un incremento de estudiantes con el regreso a clases el próximo lunes 28 de agosto destacando que en algunos planteles habrá de bajar la estadística de asistencia de escolapios debido a que la mayoría de los padres de familia por la situación económica de la región, han tenido que emigrar a otros lugares.

Añadió que el pasado lunes regresaron a la organización de trabajo del próximo ciclo escolar 2023-2024 los jefes de sector y supervisores; el día de ayer citaron a todos directores para lo que es la preparación de cursos de fase intensiva a fin de recibir a los estudiantes en la fecha debida.