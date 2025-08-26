Lotería comunitaria cierra exitosa donación de útiles escolares

En un gesto de unidad y compromiso social, la militancia priísta de San Juan de Sabinas respondió con entusiasmo a la convocatoria del Comité Municipal del PRI para donar útiles escolares, logrando reunir una importante cantidad de artículos que serán entregados a familias de escasos recursos.

La iniciativa, encabezada por el dirigente Óscar Davis Sanmiguel, culminará este miércoles con una lotería comunitaria en la que se repartirán los paquetes escolares recolectados.

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, miles de niños se preparan para volver a las aulas en septiembre. Sin embargo, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir los gastos de listas escolares y uniformes, especialmente aquellas con dos o más hijos en edad escolar. Ante este panorama, el PRI local decidió actuar con sensibilidad y compromiso, organizando una colecta interna entre militantes y simpatizantes para reunir artículos escolares.

Los paquetes recolectados serán entregados durante la lotería comunitaria, en un evento que busca no solo apoyar materialmente, sino también fortalecer los lazos entre ciudadanía y partido. "Esta actividad refleja nuestro compromiso con quienes más lo necesitan", expresó Davis Sanmiguel, subrayando que la solidaridad es un valor que debe traducirse en acciones concretas.

La convocatoria ha tenido una respuesta entusiasta por parte de la militancia priista, lo que augura una jornada exitosa y de gran impacto social. La organización del evento ha sido cuidada al detalle, con el propósito de beneficiar al mayor número posible de familias en la localidad, en un ambiente de respeto, alegría y colaboración.

Finalmente, Davis Sanmiguel agradeció el respaldo de la base priista y reafirmó que este tipo de programas continuarán desarrollándose en San Juan de Sabinas. "Nuestro compromiso es permanente. Seguiremos impulsando actividades que generen bienestar, organizando colectas y convocatorias abiertas a toda la comunidad", concluyó.