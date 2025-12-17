Pedro Armendáriz agradece donaciones al albergue Patitas de Paz en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- El presidente del Albergue y Centro de Adopción Canino Patitas de Paz, Pedro Armendáriz Zárate, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de instituciones educativas, ciudadanos y empresas locales. La colaboración ha permitido fortalecer la atención de más de 100 ejemplares caninos que actualmente residen en el albergue, donde se procura su bienestar y se promueve la adopción responsable.

En días recientes, alumnos de bachillerato de la Universidad Americana del Noreste Campus Sabinas, realizaron una visita al albergue. Durante su estancia entregaron artículos de limpieza, cobijas y alimento, contribuyendo de manera significativa a las necesidades básicas de los animales. Armendáriz Zárate destacó la importancia de estas acciones solidarias que fomentan la empatía y el compromiso social entre los jóvenes.

Asimismo, la Profesora Sara Elia Ramos Treviño acudió al albergue desde Sabinas junto a sus sobrinos, quienes deseaban conocer a los perros resguardados. En el marco de su cumpleaños, Ramos Treviño solicitó a sus amigos que le obsequiaran croquetas, mismas que entregó como donativo al centro. El gesto fue reconocido como un ejemplo de sensibilidad y amor hacia los animales, reforzando la misión del albergue de procurar el bienestar canino.

El apoyo empresarial también se hizo presente con la visita de personal del CEDIS Pepsico Sabritas de Sabinas, quienes donaron alimento para los ejemplares. Armendáriz Zárate resaltó la empatía mostrada por las compañías de la región, subrayando que cada vez más empresas se suman a esta labor comunitaria que busca garantizar mejores condiciones de vida para los animales en situación de abandono.

Con estas acciones, el Albergue Patitas de Paz reafirma su compromiso de brindar refugio, cuidado y oportunidades de adopción a los caninos. El presidente del centro reiteró que la suma de esfuerzos entre ciudadanos, instituciones educativas y empresas es fundamental para sostener esta causa, que no solo beneficia a los animales, sino que también fortalece los valores de solidaridad y responsabilidad en la comunidad de Villa de Agujita y la región carbonífera.