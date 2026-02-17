Contactanos
Bacheo en Múzquiz: Laura Jiménez Gutiérrez responde a solicitudes ciudadanas

Se realizan reparaciones en calles afectadas por fugas de agua, mejorando la seguridad vial.

Por Staff / La Voz - 17 febrero, 2026 - 07:27 p.m.
      Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa atendiendo de manera puntual las solicitudes de la ciudadanía en materia de bacheo, enviando cuadrillas de Obras Públicas a distintos puntos del municipio para realizar trabajos de reparación y mantenimiento vial.

       

      En esta jornada, las cuadrillas trabajaron en el Callejón de Los Guerra con Victoria, donde se realizaron labores de reparación de la carpeta asfáltica. Asimismo, se atendieron reportes de baches derivados de fugas de agua en el cruce de Xicoténcatl y Mutualismo, trasladándose posteriormente a la calle Cruz Maltos y Abelardo Menchaca, dando continuidad a las acciones de mejoramiento vial.

       

      De igual manera, se llevó a cabo el cerramiento de bache en la calle Emiliano Zapata, en el sector conocido como La Cuchilla, reforzando la seguridad y mejores condiciones de tránsito para automovilistas y peatones. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de responder de manera oportuna a las peticiones ciudadanas, trabajando permanentemente en el mantenimiento y rehabilitación de las vialidades del municipio.

