Dual Borgstena ofrecerá 50 vacantes en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La empresa Dual Borgstena, Planta Monclova, realizará una jornada de reclutamiento en esta ciudad el próximo lunes, ofertando 50 vacantes en la presidencia municipal. Así lo informó el Lic. Adrián Sandoval, director de Fomento Económico del Ayuntamiento.

El funcionario recordó que, en lo que va del año, la compañía ha ofertado alrededor de 200 empleos, y recientemente visitó Nueva Rosita el pasado 11 de junio. Ante la buena respuesta, el próximo 22 de junio se llevará a cabo una segunda jornada de contratación.

Sandoval explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría del Empleo, dirigida por la licenciada Carolina Morales Iribarren, con el propósito de ofrecer nuevas oportunidades laborales a los habitantes de la Región Carbonífera.

La empresa, dedicada a la industria automotriz en la elaboración de asientos para vehículos, requiere personal para desempeñarse en las áreas de corte y costura, con posibilidad de traslado a Monclova para completar trámites de contratación.

La jornada de reclutamiento se desarrollará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Los interesados deberán presentar copias de acta de nacimiento, INE, CURP y constancia fiscal.