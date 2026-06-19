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Coahuila

Laura Jiménez entrega registros de turismo en Múzquiz

La presidenta municipal de Múzquiz, Laura Jiménez, recibió a la Lic. Martha Moncada para la entrega de registros del RNT y certificados de calidad.

Por Teresa Muñoz - 19 junio, 2026 - 05:22 p.m.
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      Múzquiz, Coah.- La presidenta municipal de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, recibió en la Presidencia Municipal a la Lic. Martha Moncada, encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo del Estado, durante la entrega de registros del Registro Nacional de Turismo (RNT), así como certificados y distintivos de calidad dirigidos a prestadores de servicios turísticos de los municipios de Múzquiz y Sabinas.

       

      Durante el encuentro, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la profesionalización y la calidad de los servicios turísticos como parte de la estrategia para consolidar a la Región Carbonífera como un destino competitivo y atractivo para visitantes locales, nacionales e internacionales.

      "Seguimos trabajando de la mano con nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para impulsar acciones que fortalezcan el turismo, generen nuevas oportunidades de desarrollo económico y promuevan las riquezas culturales, históricas y naturales de nuestro municipio", expresó la presidenta municipal.

       

      La entrega de registros del RNT, certificados y distintivos representa un paso importante para impulsar la mejora continua de los prestadores de servicios turísticos, brindando mayor confianza y certeza a quienes visitan la región.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer el sector turístico y seguir posicionando a este Pueblo Mágico como uno de los principales destinos del norte de Coahuila.

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