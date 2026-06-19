Laura Jiménez entrega registros de turismo en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- La presidenta municipal de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, recibió en la Presidencia Municipal a la Lic. Martha Moncada, encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo del Estado, durante la entrega de registros del Registro Nacional de Turismo (RNT), así como certificados y distintivos de calidad dirigidos a prestadores de servicios turísticos de los municipios de Múzquiz y Sabinas.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la profesionalización y la calidad de los servicios turísticos como parte de la estrategia para consolidar a la Región Carbonífera como un destino competitivo y atractivo para visitantes locales, nacionales e internacionales.

"Seguimos trabajando de la mano con nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para impulsar acciones que fortalezcan el turismo, generen nuevas oportunidades de desarrollo económico y promuevan las riquezas culturales, históricas y naturales de nuestro municipio", expresó la presidenta municipal.

La entrega de registros del RNT, certificados y distintivos representa un paso importante para impulsar la mejora continua de los prestadores de servicios turísticos, brindando mayor confianza y certeza a quienes visitan la región.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer el sector turístico y seguir posicionando a este Pueblo Mágico como uno de los principales destinos del norte de Coahuila.