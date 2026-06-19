Contactanos
Coahuila

Laura Jiménez reconoce a hoteleros de Múzquiz por su labor en el turismo

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social, reconociendo al sector hotelero como clave en la estrategia de crecimiento de Múzquiz.

Por Teresa Muñoz - 19 junio, 2026 - 05:32 p.m.
Laura Jiménez reconoce a hoteleros de Múzquiz por su labor en el turismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez felicitó y reconoció el trabajo de los representantes del sector hotelero, quienes recibieron distinciones a través del Gobierno del Estado por su contribución al desarrollo turístico del municipio.

      La edil subrayó que este reconocimiento refleja el esfuerzo de la comunidad por prepararse y ofrecer servicios de calidad a los visitantes, consolidando a Múzquiz como un destino atractivo dentro de la Región Carbonífera.

       

      Jiménez Gutiérrez enfatizó la importancia de continuar con la capacitación de quienes integran el ramo hotelero, a fin de garantizar una mejor atención a los turistas y fortalecer la competitividad del municipio frente a otros destinos.

      La alcaldesa señaló que la profesionalización del sector no solo mejora la experiencia de los vacacionistas, sino que también genera una mayor derrama económica, beneficiando directamente a las familias locales y al comercio en general.

       

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social, reconociendo al sector hotelero como pieza clave en la estrategia de crecimiento de Múzquiz.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados