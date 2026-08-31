Desvanecimiento en Múzquiz: Edgar N muere horas después

MÚZQUIZ, Coah.- El ciudadano que se desvaneció al salir de una farmacia ubicada en el cruce de las calles Presidente Juárez y 5 de Mayo en esta ciudad murió horas después de los hechos registrados el pasado domingo.

El fallecimiento fue confirmado por el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado, quien informó que el hombre fue auxiliado en su momento tras perder el conocimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, Edgar N, de 40 años, sufrió el desvanecimiento al salir del establecimiento ubicado en la zona centro.

Tras el incidente, la persona recibió atención y posteriormente fue trasladada al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde permaneció bajo atención médica.

Garduño Guzmán señaló que el hombre murió horas después a consecuencia de una enfermedad que lo aquejaba, además de padecer hipertensión.

La autoridad confirmó que se trató de un deceso relacionado con las condiciones de salud que presentaba el ciudadano, luego de que fuera auxiliado tras el desvanecimiento registrado en el establecimiento.