CCAPI en Coahuila: atención integral para la primera infancia

MÚZQUIZ, COAH.- En el estado de Coahuila se encuentran activos 24 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), donde se brinda atención gratuita a más de mil niñas y niños, informó la maestra Ana Margarita Villarreal Muñoz, directora general de Educación Inicial.

Señaló que existe claridad en que "si se cambia el inicio, se cambia la historia", al destacar que los menores atendidos desde educación inicial alcanzan mayores logros al incorporarse al nivel preescolar, debido a que las habilidades, destrezas, autonomía y seguridad se desarrollan durante los primeros años de vida.

Explicó que en estos centros también se fortalecen los vínculos afectivos entre los menores y sus principales cuidadores, además de trabajar en el desarrollo del lenguaje, la expresión y las emociones.

Añadió que las familias forman redes de apoyo, donde comparten experiencias, ideas y recomendaciones, mientras las responsables de los centros orientan y guían a los padres.

Villarreal Muñoz indicó que los CCAPI atienden a menores desde cero hasta dos años 11 meses, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Al pertenecer a la modalidad no escolarizada, los servicios cuentan con horarios flexibles y se adaptan a las necesidades de las familias.

Precisó que la atención integral incluye alimentación, apoyo al desarrollo y orientación mediante pláticas de crianza. Al concluir los menores la etapa de dos años 11 meses, pasan al primer año de preescolar, y desde Educación Inicial se garantiza que quienes concluyen su atención tengan asegurado un espacio en dicho nivel educativo.

Finalmente, la directora general de Educación Inicial invitó a las madres de familia a acudir a estos centros, donde reciben orientación para una crianza positiva y cercana.

Destacó que cuentan con personal capacitado, manuales y guías para las familias, alimentación perceptiva y recetarios para preparar comida nutritiva, al considerar que el "colchón emocional" construido durante la primera infancia impacta para toda la vida.