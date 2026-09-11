Contactanos
Coahuila

Refuerzan programa "Hoy por Mí"

El programa 'Hoy por Mí' ha mostrado resultados positivos en la atención a la salud emocional de la población.

Por Teresa Muñoz - 11 septiembre, 2026 - 05:21 p.m.
Refuerzan programa "Hoy por Mí"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día de la Prevención contra el Suicidio, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, informó que se fortalecen los programas y campañas de atención para prevenir este problema y brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

      Señaló que, mediante diversas acciones, se busca que ninguna persona se sienta sola o tenga pena de solicitar ayuda cuando presente ansiedad, tristeza, angustia o depresión, destacando los resultados que ha tenido el programa "Hoy por Mí".

       

      Liliana Salinas Valdés explicó que, a lo largo y ancho del estado, se cuenta con personal capacitado y apoyo psicológico para atender a la población, con el objetivo de brindar acompañamiento a quienes requieran orientación profesional.

      Añadió que los funcionarios de primer contacto ya se encuentran preparados en primeros auxilios psicológicos, lo que permite contar con personal capacitado para identificar y atender situaciones que puedan representar un riesgo para las personas.

      La presidenta honoraria del DIF Coahuila indicó que también se llevan acciones directamente a las escuelas y empresas, donde se ofrecen pláticas relacionadas con la prevención y el fortalecimiento del entorno socioemocional de la población.

      Finalmente, señaló que durante estas actividades, cuando se detectan situaciones de riesgo, se invita a las personas a participar en el taller correspondiente, cuyo propósito es fortalecer sus herramientas socioemocionales y brindarles elementos para afrontar de mejor manera las dificultades que enfrentan.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados