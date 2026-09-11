Refuerzan programa "Hoy por Mí"

MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día de la Prevención contra el Suicidio, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, informó que se fortalecen los programas y campañas de atención para prevenir este problema y brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

Señaló que, mediante diversas acciones, se busca que ninguna persona se sienta sola o tenga pena de solicitar ayuda cuando presente ansiedad, tristeza, angustia o depresión, destacando los resultados que ha tenido el programa "Hoy por Mí".

Liliana Salinas Valdés explicó que, a lo largo y ancho del estado, se cuenta con personal capacitado y apoyo psicológico para atender a la población, con el objetivo de brindar acompañamiento a quienes requieran orientación profesional.

Añadió que los funcionarios de primer contacto ya se encuentran preparados en primeros auxilios psicológicos, lo que permite contar con personal capacitado para identificar y atender situaciones que puedan representar un riesgo para las personas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila indicó que también se llevan acciones directamente a las escuelas y empresas, donde se ofrecen pláticas relacionadas con la prevención y el fortalecimiento del entorno socioemocional de la población.

Finalmente, señaló que durante estas actividades, cuando se detectan situaciones de riesgo, se invita a las personas a participar en el taller correspondiente, cuyo propósito es fortalecer sus herramientas socioemocionales y brindarles elementos para afrontar de mejor manera las dificultades que enfrentan.