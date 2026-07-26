Centro de Rehabilitación Emanuel CREE recibe apoyo tras tromba en Sabinas

SABINAS, COAH.- El pastor Efraín Martínez Gámez, responsable del Centro de Rehabilitación Emanuel CREE, agradeció el apoyo brindado por elementos del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en Múzquiz, quienes participaron en las labores de reconstrucción del inmueble tras los daños ocasionados por la fuerte tromba registrada en el municipio de Sabinas.

Martínez Gámez destacó la pronta respuesta del personal del Ejército Mexicano, cuyo respaldo permitió iniciar las labores de limpieza y rehabilitación de las instalaciones afectadas por el fenómeno meteorológico.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los ciudadanos que se han sumado con apoyo y solidaridad para contribuir a la recuperación del centro de rehabilitación, el cual brinda desde hace tiempo atención a jóvenes en proceso de recuperación. "Gracias también a cada ciudadano que, con su amor, solidaridad y respaldo, se une a esta misión de restaurar vidas y brindar una nueva oportunidad a esta juventud mediante la labor social que realizamos en bien de ellos", manifestó.

El responsable del Centro Emanuel CREE agregó que continuará trabajando para restablecer las condiciones del inmueble y dar seguimiento a la atención que reciben los usuarios, pese a los daños ocasionados por la tromba.

Finalmente, elevó una oración por quienes han brindado su apoyo. "Oramos para que Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y les recompense por sembrar esperanza donde más se necesita. Juntos seguimos transformando vidas para la gloria de Dios", expresó.