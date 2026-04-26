Laura Jiménez Gutiérrez celebra el 105 aniversario del Ejido La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, MPIO DE MÚZQUIZ, COAH.- Con gran orgullo y entusiasmo, habitantes del Ejido La Cuchilla celebraron el 105 aniversario de su fundación, conmemorando más de un siglo de historia, trabajo e identidad que han dado forma a esta comunidad.

Las festividades dieron inicio con la ceremonia de coronación de la reina Valeria I, donde se contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, así como del comisariado ejidal Leonel Gómez Camacho, la coordinadora del ejido María Esther Díaz Alvarado y el integrante del equipo organizador Mario Luciano Villarreal, quienes acompañaron a las familias en esta significativa celebración.

Durante el festejo se destacó el esfuerzo colectivo de generaciones que han mantenido vivas las raíces y valores del ejido, consolidándolo como una comunidad fuerte, unida y llena de tradición.

Valeria I como reina del 105 aniversario, digna representante de la juventud, la belleza y el orgullo de su gente lució en pasarela ante los presentes, acompañada de la corte de honor integrada por la Baronesa: Yeraldeth Orozco Pérez; como Marquesa: Dayana Hernández Benítez; Duquesa: Cristal Grimaldo Benítez y como Princesa: Cristina Grimaldo Benítez.

En el inicio de estas festividades se llevó a cabo también el concurso de parrilleros y la premiación a los 8 equipos participantes, de igual forma se realizó el baile popular con Los Chavarría Brother.

Posteriormente, la mañana del sábado se realizó la tradicional Cabalgata con la asistencia de más de mil jinetes en el contingente que fue resguardado en todo momento por autoridades policiacas de los 3 órdenes de gobierno.

Este año, se unieron más cabalgantes lo cual fue del agrado de los coordinadores de dicho evento que habrá de continuar durante la noche con la presentación del grupo musical Banda Kañón, además de un rodeo, corredor artesanal y demás sorpresas, concluyendo actividades este domingo 26 de abril, informó Leones Gómez Camacho.