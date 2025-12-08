Posada navideña en Ejido La Cuchilla con Edith Hernández

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- En un ambiente de alegría y convivencia, la diputada local por el VI Distrito, Edith Hernández Sillas, organizó una Posada Navideña dirigida a niñas y niños del Ejido La Cuchilla, reafirmando su compromiso con las comunidades que representa.

La legisladora expresó su satisfacción por regresar a estos lugares y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

Durante el evento, Hernández Sillas destacó que su labor no se limita a la temporada decembrina, sino que realiza recorridos constantes por los municipios que conforman su distrito: Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Ocampo, Sierra Mojada y Múzquiz. "Cada año visitamos las comunidades para llevar apoyo, escuchar inquietudes y compartir momentos con las familias", señaló.

La posada contó con la cálida anfitrionía de la familia Gómez y la familia Rodríguez, a quienes la diputada agradeció por su respaldo en este tipo de actividades.

"Lo más bonito es convivir con la niñez y ver sus sonrisas en estas fechas tan especiales", expresó con emoción.

Hernández Sillas subrayó que su compromiso con las comunidades es permanente. "No únicamente venimos en temporada navideña; recorremos las poblaciones durante todo el año", dijo.

Con estas acciones, la diputada reafirma su cercanía con la población y su interés por impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de las familias del VI Distrito, promoviendo el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario.