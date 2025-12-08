Ejido La Cuchilla elige a Leonel Gómez Camacho como su nuevo líder

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Con un total de 79 votos a favor, Leonel Gómez Camacho fue electo como nuevo Comisariado del Ejido La Cuchilla, en una asamblea celebrada en el recinto ejidal.

La jornada transcurrió en un ambiente de participación y civilidad por parte de los ejidatarios. Gómez Camacho encabezó la planilla roja, que logró obtener la mayoría de los sufragios, reflejando la confianza de la comunidad en su liderazgo.

Lo acompañarán en la gestión Guadalupe Favila como secretario y Carlos Roberto Villarreal en la tesorería, conformando así el nuevo órgano ejidal que asumirá la responsabilidad de dar continuidad a los proyectos en curso.

Durante el evento, el ingeniero Mario de la Riva, representante de la Procuraduría Agraria, expresó que se espera una estrecha colaboración entre el nuevo comisariado y dicha dependencia, con el objetivo de avanzar en la regularización de diversos asuntos agrarios pendientes en la comunidad.

Por su parte, el recién electo comisariado, Leonel Gómez, agradeció el respaldo de sus compañeros y compañeras. "Salimos adelante en esta elección y vamos a sacar adelante todo el trabajo en bien de las familias que habitan en este Ejido La Cuchilla", afirmó con entusiasmo.

Con esta elección, se abre una nueva etapa para el ejido, en la que se espera fortalecer la organización interna, impulsar el desarrollo comunitario y atender las necesidades agrarias con el respaldo institucional de la Procuraduría Agraria.