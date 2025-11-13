CANACO San Juan de Sabinas espera éxito en El Buen Fin 2023

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el arranque del programa "El Buen Fin" en San Juan de Sabinas, la Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en el municipio, Alhira Reséndiz Rodríguez, expresó su optimismo ante un posible repunte en las ventas de los negocios locales.

La iniciativa, que busca incentivar el consumo interno, se ha convertido en una oportunidad clave para los comerciantes de la Región Carbonífera.

Este evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, consolidándose como una campaña nacional que por 15 años consecutivos ha promovido el comercio formal y el consumo responsable. En San Juan de Sabinas, se espera una participación activa tanto de negocios registrados como de aquellos que se suman de manera independiente.

"Nos sentimos contentos de que año con año continúe esta ya tradición en todo el país", señaló Reséndiz Rodríguez, quien además hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche las promociones y descuentos que estarán disponibles durante estos días.

La presidenta de la CANACO informó que existe un convenio con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lo que permitirá a los consumidores recibir orientación y resolver cualquier duda relacionada con sus compras. Esta colaboración busca garantizar una experiencia segura y transparente para los compradores.

Cabe señalar, actualmente, entre 20 y 30 comercios locales se encuentran registrados oficialmente en la plataforma de "El Buen Fin", aunque se estima que muchos más participarán de forma independiente. Con esta dinámica, se espera fortalecer la economía local y brindar a las familias de San Juan de Sabinas opciones atractivas para adquirir productos y servicios.