Ensombreran a Yesica como Adelita de la Esc. Miguel Arizpe en la ciudad de Nueva Rosita

A vísperas de la conmemoración de la Revolución Mexicana, la escuela primaria "Licenciado Miguel Ramos Arizpe" fue sede de un emotivo evento artístico la mañana de este jueves, donde se llevó a cabo el tradicional ensombreramiento de la Adelita 2025-2026, título que este año recayó en la estudiante Yesica Aranza Arellano Zaldívar, quien estuvo acompañada por su Juan.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, educativas, estudiantes y padres de familia.

La directora del plantel, Karla Patricia Medina García, fungió como anfitriona del evento, dando la bienvenida a los asistentes y destacando la importancia de preservar las tradiciones mexicanas.

¿Quién estuvo presente en el evento?

Como invitado especial, el alcalde Oscar Ríos Ramírez presenció el acto, mostrando su respaldo a las actividades escolares que fomentan el sentido de identidad nacional entre los más jóvenes.

Durante la celebración, alumnos y alumnas de distintos grados escolares ofrecieron presentaciones artísticas que incluyeron bailes folclóricos y cantos alusivos a la Revolución Mexicana. Las interpretaciones fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes, quienes aplaudieron el talento y dedicación de los participantes.

¿Qué mensaje se compartió durante la celebración?

Uno de los momentos más significativos fue el mensaje del empresario nerrocitense Adolfo Javier Garza Méndez, quien exhortó a los presentes a vivir las fiestas patrias con alegría, en armonía familiar y con profundo orgullo por las raíces mexicanas. Su intervención fue recibida con calidez y reconocimiento por parte de la comunidad educativa.

El evento concluyó en un ambiente de algarabía y convivencia, reafirmando el compromiso de la escuela primaria "Licenciado Miguel Ramos Arizpe" con la formación integral de sus estudiantes y la promoción de los valores patrios.

¿Cuál es la importancia del ensombreramiento de la Adelita?

El ensombreramiento de la Adelita y su Juan se convirtió en un símbolo de unidad y tradición que fortalece el espíritu revolucionario en las nuevas generaciones.