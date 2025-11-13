Nazira Zogbi Castro destaca el crecimiento de empleos formales en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- La titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, destacó el crecimiento sostenido en la generación de empleos formales durante el actual sexenio, atribuyendo este avance a la visión del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

¿Qué ocurrió?

En su declaración, subrayó que el estado ha logrado posicionarse como referente en materia laboral gracias a políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico.

Durante el mes de octubre en la entidad se tienen registrados ante el IMSS 860 mil 198 trabajadores formales, lo que refleja una sólida base en Coahuila. Estos datos evidencian el compromiso del gobierno estatal por fortalecer el mercado laboral y brindar estabilidad a las familias coahuilenses, ocupando el segundo lugar con mayor formalidad laboral.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En el marco de su visita a la Región Carbonífera, tras el anuncio de inversión del Grupo ERAN en el municipio de San Juan de Sabinas, Zogbi Castro celebró los resultados obtenidos en materia de empleo. Señaló que esta inversión representa una oportunidad clave para atender la demanda laboral en una zona históricamente necesitada de fuentes de trabajo.

"Vamos a andar trabajando muy de la mano con las autoridades municipales, reforzando el tema de vinculación laboral cuando empiecen las contrataciones", expresó la funcionaria. Además, enfatizó la importancia de la capacitación como herramienta para que los ciudadanos puedan acceder a las distintas opciones que ofrece la Secretaría del Trabajo.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Finalmente, anunció que en los próximos días se enviará un informe detallado sobre los empleos generados por municipio, lo que permitirá evaluar el impacto regional de las estrategias implementadas. Con estas acciones, el gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con el bienestar y el progreso de su población.