Se unen para apoyar Al pequeño Marvil

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La esperanza y la solidaridad se mantienen vivas en la Villa de Palaú, donde familiares y ciudadanos continúan solicitando apoyo para el pequeño Marvil, quien permanece hospitalizado en Galveston, Texas, tras haber sufrido graves quemaduras en gran parte de su cuerpo el pasado 17 de enero.

Tras estos hechos, el pequeño fue trasladado al Hospital General de Ciudad Acuña, posteriormente vía aérea y, acompañado de su señora madre, fue enviado a un hospital de la ciudad de Galveston donde actualmente es atendido, gracias al esfuerzo en conjunto entre el Gobierno del Estado, el nosocomio y la Asociación Shriners International por medio de clubes regionales quienes obtuvieron un permiso humanitario para tratamiento médico.

Esta situación ha prolongado la difícil batalla que enfrenta junto a su familia, quienes no cesan en su esfuerzo por brindarle la atención especializada que requiere.

Ante este panorama, sus seres queridos hicieron un llamado solidario a la comunidad, señalando que cada aportación, por pequeña que sea, representa un apoyo invaluable para continuar con el tratamiento para el pequeño.

La unión y la empatía son fundamentales en este momento crítico para que Marvil pueda seguir luchando por su recuperación, ante lo cual, la sociedad en general se ha unido para brindarle la ayuda que requiere, mediante la compra de números para las rifas organizadas con este fin.

Cabe señalar, todo respaldo suma en este proceso tan complejo, donde cada gesto de solidaridad fortalece la esperanza. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de la Cuenta Bancoppel, a nombre de Juanita Camacho, número de tarjeta 4169 1614 7671 7722.