Pasta de Conchos: 20 años de la tragedia minera con vigilia luctuosa

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Desde el próximo 18 de febrero iniciarán las actividades en Pasta de Conchos para recordar a los 65 mineros que perdieron la vida en el complejo de carbón aquel 19 de febrero de 2006, hace ya 20 años.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, informó que como cada año, familiares y viudas se reunirán en el campamento ubicado a la entrada de la mina, en esta ocasión, el miércoles 18 de febrero cerca de las 13:00 horas, para dar inicio a las jornadas de memoria.

Ese mismo día, alrededor de las 16:00 horas, se llevará a cabo la colocación de fotografías alusivas a la lucha de las viudas y familiares, mientras que a las 17:00 horas se realizará un trabajo colectivo para preparar la recepción a la conmemoración del siniestro.

Las actividades continuarán el jueves 19 de febrero con una vigilia luctuosa a las 02:10 horas, seguida de la inscripción de delegados a las 09:00 horas, el mensaje de bienvenida por una viuda a las 10:00, la participación de asistentes a las 10:30 y finalmente, el depósito de una ofrenda floral a las 12:00 del mediodía en el altar dedicado a las víctimas mortales.

La ceremonia es convocada por viudas y familiares de Pasta de Conchos, además del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México.

Se espera la presencia de delegados y organizaciones solidarias que han acompañado la lucha durante dos décadas y, además, la presencia de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este 19 de febrero se cumplen 20 años del siniestro en la mina 8 de Pasta de Conchos, ubicada en la Región Carbonífera de Coahuila, donde quedaron atrapados 65 mineros.

Al quinto día del accidente, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, encabezada entonces por Francisco Salazar Sáenz, declaró muertos a los trabajadores y suspendió las labores de rescate, decisión que generó inconformidad y dolor entre los familiares, quienes sostenían que aún podían estar con vida.

Durante 14 años, las viudas y familiares encabezaron una resistencia marcada por la exigencia de rescatar los cuerpos, enfrentando represión y campañas de deslegitimación.

En ese periodo, el Sindicato Minero, el Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México se organizaron para respaldar la causa, reconociendo siempre que las protagonistas de esta lucha han sido las viudas y familiares de los mineros caídos, quienes mantienen viva la memoria y la exigencia de justicia, exclamó Castillo Rábago.