Funcionarios de Múzquiz deben presentar licencias para el proceso electoral

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Respetuosos de lo que dictan las autoridades electorales, el secretario del ayuntamiento de Múzquiz, José Manuel Flores Múzquiz, informó que todo funcionario público, ya sea de elección popular o no, que pretenda participar en el próximo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, deberá presentar su solicitud de licencia o renuncia a más tardar los últimos días del mes de febrero.

Explicó que estarán atentos a las solicitudes que se presenten, ya sea de licencia o de renuncia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

Flores Múzquiz añadió que, la medida busca evitar violaciones a la ley electoral y garantizar que quienes decidan participar en la contienda política lo hagan en tiempo y forma.

El secretario precisó que existen diferencias entre quienes solicitan licencia indefinida y quienes presentan una renuncia definitiva. En el primer caso, los funcionarios tienen la posibilidad de regresar a sus cargos una vez concluido el proceso; mientras que, en el segundo, la decisión depende de la primera autoridad municipal, lo que implica una separación total del puesto.

Finalmente, reiteró que el ayuntamiento de Múzquiz se mantendrá vigilante para que quienes deseen retirarse del cargo que ostenten, lo hagan a su debido tiempo, garantizando transparencia y respeto a las disposiciones electorales.

Con ello, se busca dar certeza tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general sobre el cumplimiento de las reglas que rigen la contienda política en el estado, destacó el entrevistado.