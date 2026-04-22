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Coahuila

Óscar Ríos Ramírez reconoce a boxeadores en Nueva Rosita

Marco Antonio 'El Veneno' Rubio enfatizó la importancia de transmitir experiencias a las nuevas generaciones de boxeadores.

Por Carlos Macias - 22 abril, 2026 - 08:34 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- La ciudad vivió una jornada de orgullo deportivo y comunitario con la entrega de reconocimientos a destacados boxeadores del municipio. El evento fue encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez y contó con la presencia especial del excampeón mundial de peso medio Marco Antonio "El Veneno" Rubio, quien acompañó a las autoridades en la celebración de las trayectorias que han marcado la historia del boxeo local.

      En el acto se otorgaron placas y certificados a figuras que han dejado huella imborrable en la comunidad:

      - Raúl Zavala Gutiérrez

      - Gabriel Cantera Martell "El Gaby Cantera"

      - Felipe Castañeda González "El Zurdo Castañeda"

      - Froilán Martínez García "La Pinga"

      - Aureliano Espinoza Hernández "El Judas"

      - Eleasar Flores Rodríguez "Chalo Flores"

      - Jesús Manuel Pérez Escobedo "El Meño"

      - Alfredo Cantera Martell

      - Eduardo Francisco Ramos Briano "Kid Pancho"

      - Octaviano Rosales Gloria

      - Simón Martínez Camacho "El Loco"

      Asimismo, se reconoció la participación de jóvenes talentos como Emiliano Macías Barrón, Rolando Martínez Casas, Estrella Keren Llamas Mendoza y Ernesto Isaías Torres Arriaga, quienes formaron parte de pláticas motivacionales y combates de exhibición, reforzando el mensaje de prevención de vicios y la importancia del deporte como herramienta de formación.

      El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que estos reconocimientos no solo celebran la trayectoria deportiva, sino también el liderazgo, la visión y el espíritu altruista de los homenajeados, quienes han contribuido a fortalecer la identidad y el tejido social de San Juan de Sabinas.

      Por su parte, "El Veneno" Rubio subrayó el valor de transmitir experiencias a las nuevas generaciones y el compromiso de seguir impulsando el boxeo como disciplina que forma carácter y comunidad.

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