Coahuila mejora su sistema de salud: Eliud Aguirre Vázquez informa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el doctor Eliud Aguirre Vázquez, titular del área de salud en Coahuila, informó sobre los avances logrados en el segundo año de gobierno del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, destacando la implementación de múltiples programas de atención médica dirigidos a la población sin seguridad social, financiados en su totalidad por el Gobierno del Estado.

Aguirre Vázquez subrayó en entrevista que, estos logros han sido posibles gracias al respaldo absoluto del Ejecutivo estatal, lo que permitió poner en marcha iniciativas como el Seguro Popular Estatal, la telemedicina, la tarjeta de salud y las caravanas de salud.

"Todos estos programas innovadores fueron impulsados por el mandatario estatal con el objetivo de acercar los servicios médicos a quienes más lo necesitan", puntualizó.

El funcionario detalló que, además de los programas sociales, se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria en todo el estado. "El crecimiento de los hospitales, la mejora en los Centros de Salud y la adquisición de nuevo equipamiento se han realizado con recursos cien por ciento estatales", afirmó, destacando el compromiso del gobierno con la salud pública.

Uno de los logros más significativos, según el doctor Aguirre, es el abasto de medicamentos, que actualmente supera el 85 por ciento en las unidades médicas del estado.

Esta cifra representa un avance sin precedentes en comparación con administraciones anteriores, donde el desabasto era una constante preocupación para los pacientes.

Finalmente, el titular de salud reiteró que el compromiso del gobierno estatal es seguir consolidando un sistema de salud eficiente, accesible y de calidad para todos los coahuilenses, especialmente aquellos que no cuentan con seguridad social.

"Hoy, quien acude al hospital y recibe una receta médica, puede salir con sus medicamentos en mano, algo que antes no era posible", concluyó.