Más de 30 mil personas en Coahuila reciben tarjetas de salud

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Más de 30 mil personas en el estado de Coahuila han sido beneficiadas con la entrega de tarjetas de la salud, como parte de una estrategia integral para fortalecer el acceso a los servicios médicos.

Así lo dio a conocer el doctor Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud en la entidad, quien destacó el respaldo del gobernador, ingeniero Manolo Jiménez, como un factor clave para el éxito del programa.

Impacto de las tarjetas de salud en la población

El funcionario estatal informó que, además de la entrega de estas tarjetas, se ha implementado el programa de Telemedicina, lo que ha permitido ampliar la cobertura médica en comunidades alejadas.

Asimismo, se ha fortalecido la infraestructura de salud con la mejora de 133 Centros de Salud y 14 hospitales generales en todo el estado, lo que ha tenido un impacto positivo en la atención a la población.

Aguirre Vázquez subrayó que las tarjetas están dirigidas principalmente a adultos mayores y con algún tipo de discapacidad, quienes ahora cuentan con mayores facilidades para acceder a consultas, medicamentos y servicios especializados.

"Vamos muy bien este año, y seguiremos trabajando para llegar a más personas que lo necesiten", afirmó.

Detalles sobre el programa de Telemedicina en Coahuila

Además, el Secretario de Salud recordó que continúan vigentes los programas anuales de vacunación contra enfermedades como la influenza, el COVID-19, el neumococo y el sarampión, los cuales forman parte de las acciones preventivas permanentes del sector salud en la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que acuda a los centros de salud durante la actual campaña de vacunación invernal. "Contamos con suficiente biológico para proteger a la ciudadanía en esta temporada de frío. Es importante que todos se vacunen para prevenir enfermedades respiratorias", concluyó.