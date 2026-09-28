Viuda de minero mantiene la esperanza en Pasta de Conchos
Ocho viudas han fallecido en la búsqueda de sus esposos, mientras la recuperación avanza lentamente.
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VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo, mencionó que mantienen la lucha por la recuperación de los mineros de Pasta de Conchos a 20 años y 7 meses de la tragedia, sin abandonar la causa.
La señora Betty explicó que siempre ha asistido a cada ceremonia que realizan y recordó que durante casi dos años realizaron un rescate independiente con sus compañeros, sin ningún accidente, y ahí siguen con la esperanza de recuperar a sus esposos.
Indicó que a lo largo de estos 20 años y siete meses han fallecido ocho viudas que se adelantaron en el camino y que desafortunadamente algunas no alcanzaron a ver los logros de la recuperación e identificación.
Sobre el avance oficial del rescate, informó que va muy lento, pero hay va, y que actualmente faltan cinco mineros por entregar de los recuperados, con la esperanza de que entre ellos se encuentre su esposo o el de alguna de sus compañeras.
Finalmente, precisó que los restos mortales recuperados aún permanecen en la Ciudad de México porque todavía faltan pruebas de ADN para su plena identificación.