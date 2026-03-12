Choque en Melchor Múzquiz mujer asume responsabilidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde del pasado miércoles sobre la calle Zaragoza, entre Mutualismo y General Elizardo Gutiérrez, en el barrio Socorrito.

El percance provocó cuantiosos daños materiales y movilizó a las autoridades policiacas, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, la presunta responsable fue una mujer identificada como Elizabeth N quien conducía un vehículo Chevrolet Aveo a exceso de velocidad por la calle Socorro en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce señalado, alrededor de las 17:38 horas, impactó contra una camioneta que circulaba de este a oeste.

El conductor afectado fue identificado como Samuel N, quien manejaba una camioneta Toyota Hilux, color blanco, modelo 2019.

Tras el impacto, el choque ocasionó daños significativos en la unidad, además de proyectar el vehículo hacia otro automóvil que se encontraba en el perímetro.

El tercer auto involucrado fue un sedán Chirey, color rojo, modelo 2024, conducido por Ana N, vecina de la colonia Magisterial.

Aunque el golpe fue menor en comparación con los otros dos automotores, también resultó con daños visibles en la carrocería.

Tras el accidente, Elizabeth manifestó a las autoridades que asumiría la responsabilidad de los daños ocasionados.

El hecho quedó registrado en los reportes oficiales de tránsito, y se destacó que, pese a lo aparatoso del choque, ninguna persona resultó herida.