Habitantes de Santa María enfrentan crisis de agua

EJIDO SANTA MARÍA, Coah.- Ante la emergencia que enfrenta el ejido Santa María por la falta de agua, el alcalde Óscar Ríos Ramírez se reunió con representantes del comité ejidal y habitantes de la comunidad para analizar alternativas que permitan llevar el recurso hídrico a los hogares.

En el encuentro participaron también geólogos de la Escuela Superior de Ingeniería, quienes analizaron las posibles opciones para atender la problemática que afecta a las familias de esta comunidad.

Son cerca de 200 familias las que habitan en el poblado y enfrentan las consecuencias de la falta de agua, por lo que otra de las alternativas consiste en dialogar con un particular para utilizar por lo pronto un pozo y distribuir el recurso entre los habitantes.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez señaló que es necesario hacer frente a esta problemática y brindar apoyo a las familias, por lo que se realizan las gestiones y acciones necesarias para encontrar una solución a corto y mediano plazo.

En la reunión también estuvieron presentes integrantes del Club Rotario, quienes manifestaron su disposición de sumarse a los esfuerzos para apoyar a las familias afectadas por la falta de agua, quienes sugieren utilizar un tanque elevado que está en desuso y podría ser utilizado por la comunidad.

La intensa sequía que se registra actualmente ha afectado considerablemente al sector ejidal, particularmente a las comunidades más alejadas de la zona urbana, donde la escasez del recurso representa un mayor impacto para sus habitantes.